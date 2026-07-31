Elevadas temperaturas disparan el consumo eléctrico en la RD

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SANTO DOMINGO.– Las elevadas temperaturas registradas durante las últimas semanas en República Dominicana han provocado un aumento significativo en el consumo de energía eléctrica, debido al mayor uso de aires acondicionados y abanicos para mitigar el intenso calor que afecta a la población.

De acuerdo con datos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), la temperatura promedio registrada en el Gran Santo Domingo durante el mes de julio alcanzó los 36.1 grados Celsius; sin embargo, la sensación térmica percibida por los ciudadanos se ha situado entre 43 y 48 grados Celsius, debido a las condiciones atmosféricas predominantes.

SITUACION SE REFLEJA EN OTRAS ZONAS DEL PAIS

La situación también se ha reflejado en otras zonas del país. En Santiago Rodríguez, provincia ubicada en la Línea Noroeste, las temperaturas han llegado a alcanzar hasta 39.8 grados Celsius en algunos días de julio, elevando la sensación térmica entre 45 y 50 grados Celsius.

Este escenario ha provocado una mayor demanda de electricidad a nivel nacional, especialmente durante las horas pico, generando sobrecarga en algunos circuitos eléctricos y contribuyendo a la ocurrencia de interrupciones del servicio en distintos puntos del territorio.

METEOROLOGIA EXPLICA ES INFLUENCIA POLVO DEL SAHARA

Meteorología ha explicado que el país continúa bajo la influencia del polvo del Sahara, fenómeno que favorece un ambiente más caluroso, aumenta la sensación térmica y limita la formación de lluvias en gran parte de República Dominicana.

Uno de los principales desafíos derivados de estas condiciones ha sido el incremento histórico en la demanda eléctrica. Durante este mes de julio, el consumo energético ha alcanzado niveles récord, superando los 4,400 megavatios (MW), una cifra considerablemente superior al promedio registrado en años anteriores, cuando la demanda en horarios de mayor consumo se mantenía por debajo de los 3,000 megavatios.

Las autoridades del sector eléctrico mantienen el monitoreo del comportamiento de la demanda ante las altas temperaturas, mientras exhortan a la ciudadanía a hacer un uso racional de la energía para reducir la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

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