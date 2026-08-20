Salud recomienda prevenir la deshidratación ante calor en RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 20 ago.- El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, llamó hoy a la población dominicana a reforzar las medidas de prevención ante las altas temperaturas y advirtió sobre los riesgos de deshidratación, agotamiento y golpe de calor.

El titular de Salud recomendó mantener una adecuada hidratación durante el día, sin esperar a sentir sed, especialmente a quienes trabajan, realizan ejercicios o permanecen por períodos prolongados al aire libre.

Aconsejó evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor temperatura y reducir las actividades físicas intensas al aire libre.

Para quienes deben trabajar bajo el sol, sugirió realizar pausas frecuentes, buscar lugares con sombra y consumir agua regularmente.

También instó a utilizar ropa ligera y holgada, mantener ventilados los hogares y espacios laborales y recurrir a duchas frescas o paños húmedos para ayudar a disminuir la temperatura corporal.

PIDE PRESTAR ESPECIAL INTERES EN NIÑOS MENORES Y ADULTOS MAYORES

Atallah pidió prestar especial atención a niños, bebés y adultos mayores, así como a personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes u otras condiciones crónicas, consideradas más vulnerables ante el calor.

Asimismo, recordó que no se deben dejar niños, adultos vulnerables ni mascotas dentro de vehículos estacionados, debido al rápido aumento de la temperatura en esos espacios.

El ministro explicó que mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, calambres, sed intensa y agotamiento pueden ser señales de afectación. Ante esos síntomas, recomendó suspender la actividad, trasladarse a un lugar fresco e hidratarse.

Advirtió que la confusión, desorientación, pérdida del conocimiento o una temperatura corporal muy elevada requieren atención médica inmediata por el riesgo de un golpe de calor.

El titular exhortó a la población a no subestimar las altas temperaturas y mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

of-am