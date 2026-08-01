BCRD mantiene tasa de política monetaria en 5.25 % anual

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SANTO DOMINGO.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener en 5.25 % anual la tasa de política monetaria (TPM) durante su reunión correspondiente a julio de 2026, al considerar el buen desempeño de la economía dominicana y las presiones inflacionarias derivadas del aumento de los precios internacionales del petróleo, agravadas por el conflicto en Medio Oriente.

La entidad informó que también permanecen sin cambios la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a un día), en 5.75 % anual, y la tasa de depósitos remunerados (Overnight), en 4.50 % anual.

El BCRD explicó que la decisión se fundamenta en que sus modelos de proyección indican que la inflación retornará al rango meta de 4.0 % ± 1.0 % hacia el cierre de 2026, mientras las expectativas inflacionarias de mediano plazo continúan alineadas con ese objetivo.

CONTEXTO INTERNACIONAL

El organismo señaló que el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente elevó la incertidumbre global y provocó un fuerte incremento en los precios del petróleo. El barril del crudo West Texas Intermediate (WTI) pasó de alrededor de US$70 al cierre de junio a cerca de US$86 al finalizar julio, impulsando también el encarecimiento de los combustibles refinados.

En Estados Unidos, la economía registró un crecimiento interanual de 2.1 % durante el segundo trimestre, mientras que la inflación descendió a 3.5 % en junio, aunque todavía supera la meta de la Reserva Federal, que mantuvo sin cambios su tasa de referencia.

En tanto, la Zona Euro creció 1.0 % interanual en el segundo trimestre, con una inflación de 2.8 %, también por encima del objetivo del Banco Central Europeo, que igualmente optó por mantener su política monetaria.

INFLACIÓN Y CRECIMIENTO EN REPÚBLICA DOMINICANA

A nivel nacional, la inflación interanual alcanzó 5.67 % en junio debido principalmente al impacto del alza de los combustibles, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 4.96 %, permaneciendo dentro del rango objetivo.

El Banco Central destacó que el Gobierno continúa aplicando subsidios parciales a los combustibles y otros productos, además de incrementar la inversión pública para mitigar el impacto del choque energético y estimular la actividad económica.

El crédito privado en moneda nacional mantiene un crecimiento cercano al 8 % interanual, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos.

ECONOMÍA MANTIENE UN SÓLIDO DESEMPEÑO

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) creció 6.4 % en junio, acumulando una expansión de 5.0 % en el segundo trimestre y de 4.5 % durante el primer semestre del año.

Este desempeño ha sido impulsado por los sectores de construcción, minería, intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes, por lo que el Banco Central proyecta que la economía dominicana podría crecer en el extremo superior del rango previsto de 4.0 % a 4.5 % durante 2026.

Asimismo, resaltó el comportamiento favorable del turismo, las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera directa, factores que han contribuido a una apreciación acumulada del peso dominicano cercana al 8 % al cierre de julio.

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