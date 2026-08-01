Celebran este sábado y domingo ciclismo de ruta JCC

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SANTO DOMINGO.- Las competencias de ciclismo de ruta, en las ramas femenina y masculina, serán celebradas este sábado y domingo en el marco de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un circuito que tendrá como punto de salida y llegada las inmediaciones del Congreso Nacional, en el Centro de los Héroes.

Las pruebas iniciarán a partir de las 9:00 de la mañana y reunirán a un total de 80 ciclistas, distribuidos en 40 competidoras femeninas y 40 masculinos, con cuatro representantes por cada país participante.

La jornada del sábado estará dedicada a la rama femenina, donde las atletas deberán completar ocho vueltas al circuito, para un recorrido total de 123.8 kilómetros. Mientras que el domingo corresponderá la competencia masculina, con 11 vueltas y una distancia de 169.5 kilómetros.

El trayecto diseñado para ambas pruebas partirá desde el Congreso Nacional, continuará hacia la rotonda del Centro de los Héroes, tomando posteriormente la avenida 30 de Mayo hasta las inmediaciones del Club Casa de España. Luego, los pedalistas retornarán por la Autopista 30 de Mayo hasta conectar con la avenida Abraham Lincoln y regresar al punto de llegada.

República Dominicana presenta su equipo

El seleccionado dominicano estará representado por ocho ciclistas, cuatro en cada rama.

En la categoría femenina competirán Flor Espiritusanto, Yamely Pérez, Stephany Contreras y Raquel Restituyo, mientras que el equipo masculino estará conformado por Juan Carlos del Rosario, Roger Marte, Alberto Ramos y Jonathan Ogando.

Los organizadores destacaron que el circuito ofrecerá un escenario exigente para los participantes y permitirá al público disfrutar de una de las disciplinas de mayor tradición dentro del programa deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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