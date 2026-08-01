Competencias de vela JCC 2026 inician este sábado en Salinas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SALINAS DE PUERTO HERMOSO, Baní.– La playa Salinas será escenario desde este sábado de las competencias de vela correspondientes a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada histórica para la provincia Peravia, que por primera vez acoge una disciplina oficial de esta importante cita deportiva regional.

Las competencias se desarrollarán desde el sábado 1 hasta el sábado 8 de agosto, con la participación de más de 100 atletas provenientes de diferentes países, quienes competirán por las medallas en diversas modalidades de la vela.

República Dominicana estará representada por nueve atletas, entre ellos la banileja Aysha Mireya Guerrero Fernández, cuya participación representa un atractivo especial para los residentes de la zona y un motivo de orgullo para la provincia.

El acto inaugural fue celebrado en Punta Salinas, donde autoridades locales, atletas y miembros de la organización dejaron formalmente habilitado el escenario para las competencias. La actividad contó con la presencia de representantes de la provincia y una amplia participación de la comunidad.

La regata reunirá a competidores de 24 países, incluyendo atletas con experiencia en campeonatos internacionales y eventos de categoría mundial, elevando el nivel competitivo de la disciplina durante los Juegos Santo Domingo 2026.

Las competencias iniciarán este sábado a partir de las 12:00 del mediodía, mientras que las ceremonias de premiación están programadas para los días 6 y 7 de agosto.

Con la celebración de esta disciplina, Salinas de Baní se convierte en un punto clave dentro del calendario deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, proyectando además el potencial turístico y deportivo de la provincia Peravia.

of-am