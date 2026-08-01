FOPPPREDOM y otras exponen reformas electorales ante JCE  

Representantes de las organizaciones políticas durante la reunión en la JCE este 31 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), junto a unas 30 organizaciones políticas reconocidas, sostuvo este viernes una reunión de trabajo con el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) en la que fueron analizados diversos temas considerados clave para el fortalecimiento del sistema democrático, el régimen electoral y el sistema de partidos del país.

Durante el encuentro, las partes desarrollaron un diálogo institucional sobre los retos que enfrenta el sistema político-electoral dominicano y la necesidad de impulsar reformas dirigidas a fortalecer la participación ciudadana, garantizar una competencia electoral más equitativa y consolidar la institucionalidad democrática.

PROPONEN REVISAR TEMAS CLAVES DEL RÉGIMEN ELECTORAL

Entre los principales asuntos abordados figuraron la abstención electoral, el método D’Hondt, el voto preferencial, la restitución íntegra del financiamiento público a los partidos políticos y la propuesta de no reconocer nuevas organizaciones políticas hasta que sean conocidos los procesos pendientes ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC).

Asimismo, las organizaciones reiteraron a la JCE la solicitud de conceder una prórroga de 30 días para el depósito de los listados actualizados de afiliados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos.

En la agenda también fueron discutidas la propuesta de reducción de la matrícula de diputados para los próximos comicios y la revisión de las circunscripciones electorales, temas que, según los participantes, requieren un análisis amplio por su impacto en la representación política y el sistema electoral.

REITERAN COMPROMISO CON EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO

Las organizaciones participantes coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo permanente sobre estas iniciativas, al considerar que inciden directamente en la calidad de la representación política, el fortalecimiento de los partidos y la consolidación de la democracia en la República Dominicana.

Al concluir la reunión, el FOPPPREDOM valoró la apertura al diálogo mostrada por el Pleno de la Junta Central Electoral y reafirmó su compromiso de continuar presentando propuestas orientadas al perfeccionamiento del sistema electoral, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, el pluralismo político y el Estado social y democrático de derecho.

an/am