Ramón Orlando hará concierto por sus 50 años de trayectoria

El artista hizo el anuncio en rueda de prensa este 31 de julio del 2026.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El programa de televisión Buena Noche con Nelson Javier fue el escenario escogido para la presentación oficial del concierto “Ramón Orlando y sus Amigos 2026”.

Se trata de un espectáculo con el que el reconocido artista celebrará sus 50 años de trayectoria en la música dominicana.

La rueda de prensa se realizó en vivo desde los estudios de Canal 29 y reunió a representantes de la producción, comunicadores e invitados especiales.

En la mesa principal participaron Ramón Orlando; Mario Fernández y John Salgado, de las empresas organizadoras EvenWork y EWShows; además del comunicador Nelson Javier “El Cocodrilo” y Nicole Rodríguez Lugo.

Durante el encuentro fueron revelados los principales detalles del evento, que tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se espera una amplia asistencia de seguidores del destacado músico, compositor y productor.

MÁS DE 60 ARTISTAS EN UNA NOCHE HISTÓRICA

Los organizadores informaron que Ramón Orlando compartirá escenario con más de 60 artistas invitados, quienes rendirán homenaje a una de las carreras más influyentes de la música popular dominicana.

El concierto recorrerá los principales éxitos del artista y reunirá a figuras de distintos géneros en una producción concebida para destacar su legado.

La actividad fue organizada conjuntamente por la producción de Buena Noche con Nelson Javier y el equipo del artista, en una iniciativa que resalta el apoyo a la cultura y al talento nacional.

Con este anuncio comienza oficialmente la cuenta regresiva para “Ramón Orlando y sus Amigos 2026”, una propuesta que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año y en un reconocimiento a cinco décadas de aportes del maestro Ramón Orlando a la música dominicana.

an/am