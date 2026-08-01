Convocan premio de periodismo en salud «Raphy Durán 2026»

Santo Domingo, 31 jul (EFE).- El Círculo de Periodistas de la Salud de la República Dominicana (Cipesa) anunció la convocatoria para participar en la quinta edición del Premio Nacional de Periodismo en Salud Raphy Durán 2026, dedicada al abordaje de la violencia basada en género como problema de salud pública.
La recepción de postulaciones inició el 16 de julio de 2026 y permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre, a las 11:59 de la noche. La ceremonia de premiación se celebrará el 16 de octubre de 2026, dijo el gremio en una nota.
Esta edición busca estimular trabajos periodísticos que trasciendan la exposición aislada de los casos y profundicen en la ruta crítica de denuncia, atención, protección, acompañamiento y sanción, así como en los avances, brechas y desafíos de las políticas públicas vinculadas con esta problemática.
Los contenidos también podrán abordar las consecuencias de la violencia basada en género en la salud física, mental, sexual y reproductiva; la respuesta de los servicios de salud, justicia y protección social; las desigualdades de acceso; las acciones preventivas y las iniciativas institucionales o comunitarias orientadas a reducir la violencia.
PARTICIPANTES NO TIENEN QUE SER MIEMBROS DE CIPESA
Podrán participar periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa de todo el territorio nacional, sean o no miembros de Cipesa, con trabajos publicados o difundidos en medios impresos, digitales, radiales, televisivos o plataformas de comunicación. Se admitirán contenidos divulgados desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 21 de septiembre de 2026.
La presidenta de Cipesa, Carol Martínez Medina, afirmó que la selección del tema responde a la necesidad de promover una cobertura periodística más profunda, responsable y orientadora.
“La violencia basada en género es un problema de salud pública y de derechos humanos que exige investigación, seguimiento, sensibilidad y responsabilidad periodística. Con esta convocatoria queremos impulsar contenidos que ayuden a comprender el problema, orienten a la ciudadanía y contribuyan a la prevención, sin exponer ni revictimizar a las personas afectadas”, expresó Martínez.