Convocan premio de periodismo en salud «Raphy Durán 2026»

La recepción de postulaciones inició el 16 de julio de 2026 y permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre, a las 11:59 de la noche. La ceremonia de premiación se celebrará el 16 de octubre de 2026, dijo el gremio en una nota.

Esta edición busca estimular trabajos periodísticos que trasciendan la exposición aislada de los casos y profundicen en la ruta crítica de denuncia, atención, protección, acompañamiento y sanción, así como en los avances, brechas y desafíos de las políticas públicas vinculadas con esta problemática.

Los contenidos también podrán abordar las consecuencias de la violencia basada en género en la salud física, mental, sexual y reproductiva; la respuesta de los servicios de salud, justicia y protección social; las desigualdades de acceso; las acciones preventivas y las iniciativas institucionales o comunitarias orientadas a reducir la violencia.