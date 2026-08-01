Elly de la Cruz conecta tres dobles en victoria de los Rojos

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Elly De la Cruz

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CINCINNATI.- Elly de la Cruz anotó durante una jugada de selección en la novena entrada para conducir a los Rojos de Cincinnati hacia una victoria por 3-2 sobre los Piratas de Pittsburgh en el juego inaugural de una serie de cuatro.

Cincinnati llenó las bases contra el dominicano Gregory Soto (5-3) con un out. Lowe conectó un rodado suave hacia la segunda base para una posible doble matanza que habría terminado el juego, pero llegó a salvo superando el tiro mientras De la Cruz anotaba con facilidad.

El dominicano De la Cruz conectó tres dobles, se robó dos bases y remolcó una carrera.

El abridor dominicano de los Piratas, Yohan Ramírez, lanzó dos innings sin permitir carreras, admitió un hit, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro en su primera apertura en las Grandes Ligas, después de 208 apariciones como relevista, la mayor cantidad para un lanzador de Pittsburgh antes de abrir un juego.

La marca anterior de la franquicia la estableció otro dominicano, Michael Feliz, quien hizo su primera apertura en 2019 tras 156 apariciones como relevista.

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