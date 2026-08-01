Edesur invierte 1,907 millones expansión de redes eléctricas

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SANTO DOMINGO.- Edesur Dominicana inició el Programa de Recuperación de Polígonos (PRP), una estrategia de rehabilitación y expansión de redes eléctricas que contempla una inversión superior a RD$1,907 millones y abarcará las once provincias bajo su área de concesión.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico, reducir las pérdidas de energía y garantizar una operación más eficiente y sostenible de la distribuidora.

Los trabajos comenzaron en comunidades de San Cristóbal, Azua, Peravia, San José de Ocoa y Pedernales, donde se ejecuta el izado de postes para la instalación de nuevas redes que permitirán llevar electricidad segura a zonas que anteriormente carecían de un suministro formal.

MÁS DE 260 KILÓMETROS DE REDES SERÁN CONSTRUIDOS

El PRP contempla la construcción de más de 260 kilómetros de redes de media tensión, además de la instalación de sistemas antifraude, herramientas tecnológicas para telemedición y mecanismos para mejorar la gestión del consumo eléctrico.

En San Cristóbal, la inversión supera los RD$324.8 millones y beneficiará a más de 5,100 clientes de comunidades como Doña Ana, La Palmita, Monte Adentro, Los Guananitos y otras localidades.

En Azua, las obras iniciadas en Estebanía forman parte de una inversión estimada en RD$421.4 millones que incluirá varias comunidades y sectores de la provincia.

Asimismo, en Peravia se ejecutan trabajos en Escondido y otras zonas con una inversión superior a RD$200.7 millones, mientras que en San José de Ocoa se destinarán unos RD$70.3 millones para ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.

En Pedernales, el programa se desarrolla en Juancho y Los Altagracianos, con una inversión cercana a RD$190.2 millones para beneficiar a más de 2,100 usuarios.

Edesur informó que estas intervenciones permitirán regularizar el servicio en áreas con redes deterioradas o inexistentes, mejorar la facturación y reducir fallas eléctricas, fortaleciendo la seguridad y eficiencia del sistema.

an/am