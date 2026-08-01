RTVD celebra 74 años con una transformación tecnológica

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Radio Televisión Dominicana (RTVD) conmemora este 1 de agosto su 74 aniversario destacando una profunda transformación institucional, tecnológica y programática que ha renovado el rol de la televisión pública dominicana.

Fundada el 1 de agosto de 1952 como el primer canal de televisión del país y uno de los pioneros de América Latina, RTVD ha sido cuna de producciones emblemáticas como Romance Campesino, El Gordo de la Semana y El Show del Mediodía.

Bajo la dirección de Iván Ruiz y con el respaldo del Gobierno del presidente Luis Abinader, la planta televisora ha experimentado durante los últimos cuatro años el mayor proceso de modernización de su historia, incorporando nuevas tecnologías, fortaleciendo la producción de contenidos propios y ampliando su señal internacional.

PRODUCCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Entre los proyectos más destacados figuran Trinitarios, primera serie animada sobre la historia patria realizada con tecnología de captura de movimiento (motion capture), y La Familia Espejo, cuya segunda temporada será estrenada el próximo 23 de agosto.

La renovación también ha sido reconocida en premiaciones nacionales e internacionales. El programa infantil TopiTok ha obtenido dos Premios Soberano y una nominación a los Premios TAL, mientras El Mangú de la Mañana acumula tres nominaciones al Soberano y otra en los TAL. Asimismo, Trinitarios recibió dos nominaciones internacionales en 2024.

Como parte de su misión educativa, RTVD creó el Instituto RTVD, que ya ha graduado 497 estudiantes en 17 disciplinas técnicas certificadas por el INFOTEP, entre ellas conducción televisiva, periodismo digital, inteligencia artificial y guion.

Para conmemorar el aniversario, este lunes 3 de agosto se realizará una ofrenda floral en el Altar de la Patria y una eucaristía en la Catedral Primada de América, reafirmando el compromiso de RTVD con la comunicación pública, la cultura y la identidad dominicana.

an/am