NY: Denuncia Gobierno subirá a US$30 cargo salida viajeros RD

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NUEVA YORK.- El cobro de los 10 dólares de tarjeta de turista a dominicanos que viven en el exterior sigue generando indignación en la diáspora, a pesar de la promesa del presidente Luis Abinader de eliminarlo.

La dirigente política y comunitaria Leidy Laura Núñez denunció que cientos de dominicanos que residen fuera del país aún no han recibido el reembolso de los US$10 cobrados de manera indebida, y alertó que ahora el Gobierno discute aumentar la tasa de salida de US$20 a US$30, lo que encarecería aún más viajar a su propia tierra.

PROMESA QUE NO SE HA CUMPLIDO

Laura recordó que fue el propio presidente Abinader quien, durante un acto masivo en el United Palace en Nueva York, prometió ante miles de dominicanos que se eliminaría el cobro de los US$10 a los criollos que viven fuera.

«El presidente lo dijo claro: a los dominicanos no se les puede cobrar por entrar a su propio país. Pero la realidad es que se sigue cobrando en cada boleto y el reembolso es un calvario», afirmó.

De acuerdo a la denuncia, las aerolíneas incluyen automáticamente los US$10 en el precio del pasaje y, aunque el Gobierno habilitó una plataforma para solicitar la devolución, el proceso es engorroso, lento y en muchos casos nunca llega el dinero.

REEMBOLSO QUE NO LLEGA

Dominicanos en Nueva York, Nueva Jersey, Boston y Madrid han reportado que llevan meses esperando el reembolso tras llenar formularios y enviar evidencias. Algunos dicen haber recibido respuestas automáticas, otros ni siquiera eso.

«Nos cobran como turistas en nuestro propio país y luego tenemos que rogar para que nos devuelvan lo que nunca debieron cobrarnos», lamentó Laura.

Organizaciones de la diáspora han señalado que el sistema de devolución fue diseñado para que la gente se canse y no reclame, mientras el Estado se queda con millones de dólares al año por un cobro que legalmente no aplica a los dominicanos.

PRETENDEN SUBIR TASA DE SALIDA

A la molestia por los US$10 se suma ahora una nueva preocupación: la propuesta de aumentar la tasa de salida del país, incluida en el boleto aéreo, de US$20 a US$30.

La medida, que se discute como parte de las reformas fiscales, afectaría directamente a los dominicanos que viven en el exterior y que viajan con frecuencia a República Dominicana para ver a sus familias, invertir o hacer turismo interno.

«Primero nos cobran US$10 ilegal, no nos lo devuelven, y ahora quieren subirnos US$10 más por salir. Es un abuso contra la diáspora que más aporta al país», denunció Laura.

Recordó que solo en remesas, los dominicanos en el exterior enviaron más de 10 mil millones de dólares en el último año, convirtiéndose en el principal sostén de la economía dominicana, por encima del turismo.

EXIGE ELIMINACIÓN TOTAL, NO REEMBOLSO

Para la dirigente y otros líderes comunitarios, la solución no es un reembolso, sino la eliminación definitiva del cobro en el sistema de las aerolíneas.

Piden que el Gobierno ordene a las líneas aéreas excluir automáticamente a los portadores de pasaporte dominicano del cobro de los US$10, y que se transparente cuánto dinero se ha recaudado por este concepto y cuántos reembolsos realmente se han hecho efectivos.

«La diáspora no quiere limosna. Quiere respeto. No somos turistas en nuestra propia patria», concluyó.

jt-am