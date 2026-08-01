El salto de la pulga

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Por FREDDY ORTIZ

1 ¿Quiénes son los dueños de las fincas marihuaneras de Ocoa? La Gobernadora pide se revelen los nombres, pero nadie la escucha.

2 Ojo: el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional limitar el horario de venta de bebidas alcohólicas, sino hacerlo vía decreto. Lo extraño fue la concesión de dos años para corregirlo.

3 Terminó la primera legislatura del año. Cuando comenzó, Pacheco anunció que aprobarían nueve proyectos de ley importantes antes que terminara. Solo aprobaron uno.

4 Cuando en el Congreso se discutía el préstamo de US$200 millones para Seguridad Vial, un diputado del PLD preguntó a qué brujo es que visita Morrison. ¿Por qué sería?

5 Al beneficiarse de la promoción turística del país, es justo que los Airbnb paguen impuestos tal hacen los hoteles. ¿No le parece?

6 Alofoke va a formar su propio partido. Se le escapó a Quique volver a la suma gorda de la JCE. No solo a Quique, sino a 15 organizaciones que, según Matías, le ofrecieron la candidatura.

7 Abel Martínez fue a Nueva York a prometer que, de ser presidente, fortalecerá el apoyo a los dominicanos residentes en el exterior. Otro más…

8 Respaldamos la decisión de cobrar US$120,000 por el alquiler del Estadio Olímpico. Ya basta de tanto gastar en reparaciones a costilla nuestra.

9 Tenemos más de 71,000 bancas de apuestas, aparte de las ilegales. Se pretende añadir las hípicas para que amplíen su cobertura de apuestas. ¡A quien no le guste, que se vaya en yola!

10 De las telas con que se cubrieron los botellones de agua en puntos de venta solo quedan harapos. Nadie supervisa, porque ningún medio habla del tema.

11 Adelantándose a las protestas, 70 organizaciones de Santiago y Puerto Plata suscribieron un manifiesto de respaldo a la autopista del Ámbar. Viene mambo…

12 Procure no caer preso en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, famosos por trancar y olvidarse del trancado.

13 Dice Trump que Estados Unidos no envía armas a Ucrania, sino que las vende a la OTAN y él desconoce cómo se distribuyen después esas armas. ¡Qué muchacho más ameno!

14 En agradecimiento por sus complacencias, Trump quiere premiar a Infantino, el de la FIFA, con el cargo de secretario general de la ONU. ¿Qué más falta por ver?

15 La justicia en Dajabón está incentivando el tráfico ilícito de migrantes. De 7 sentencias, solo en dos declararon culpabilidad ordenando una pena de reclusión menor. ¡Así no, magistrados!

sp-am