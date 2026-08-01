Onda tropical provoca lluvias y tormentas eléctricas hoy en RD

Las lluvias continúan en gran parte de República Dominicana este primero de agosto del 2026..

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que una onda tropical ubicada sobre el Canal de la Mona, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generará este sábado aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, durante las horas de la mañana podrían registrarse chubascos aislados en localidades del litoral sur, incluyendo sectores del Gran Santo Domingo. Sin embargo, las precipitaciones se intensificarán en la tarde y se extenderán hasta las primeras horas de la noche.

PROVINCIAS BAJO MAYOR INCIDENCIA DE LLUVIAS

Las condiciones atmosféricas favorecerán aguaceros moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez

También La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

Asimismo, el Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET mantiene en alerta meteorológica al Gran Santo Domingo y la provincia San Cristóbal debido al riesgo de inundaciones urbanas durante las próximas 24 horas.

Para el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste se pronostican incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá caluroso en gran parte del país. El INDOMET indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 33 °C y 35 °C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles inundaciones en zonas vulnerables.

an/am