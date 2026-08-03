SNS brinda asistencia afectados explosión establecimiento SFM

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SANTO DOMINGO. El Servicio Nacional de Salud (SNS), mediante la articulación de la Red Pública de Salud, ofreció asistencia inmediata y especializada a nueve personas afectadas por la explosión de un tanque de gas registrada la noche del domingo en un establecimiento de comida de San Francisco de Macorís.

Los heridos fueron atendidos inicialmente en el Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón, donde los equipos médicos activaron los protocolos de emergencia, estabilización y referencia según la gravedad de cada caso. En la respuesta participaron los servicios regionales de salud Cibao Nordeste, Cibao Norte y Ozama, garantizando la continuidad de la atención en centros especializados de la red hospitalaria pública.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, destacó la capacidad de respuesta del sistema sanitario y señaló que el presidente Luis Abinader se mantuvo informado sobre la evolución de los pacientes desde el momento en que ocurrió el accidente.

“Desde el primer momento activamos toda la Red Pública para garantizar atención oportuna y especializada a cada uno de los afectados. La coordinación entre hospitales y servicios regionales permitió realizar los traslados necesarios y asegurar la asistencia conforme a la condición clínica de cada paciente”, expresó Landrón.

LOS AFECTADOS

Del total de afectados, tres son menores de edad y fueron trasladados al Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario, en Santiago. Una niña de un año presenta aproximadamente un 30 % de superficie corporal quemada y permanece bajo cuidado médico; un adolescente de 13 años sufrió quemaduras en el 7 % de su cuerpo y se reporta estable; mientras que un niño de ocho años, con más del 90 % de superficie corporal afectada, incluyendo cuello y rostro, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En el Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón permanecen ingresados tres adultos con heridas de menor complejidad. Entre ellos figuran una mujer de 32 años con un 10 % de quemaduras, un hombre de 20 años con un 5 % y otro paciente con lesiones leves, todos bajo observación y con evolución estable.

Asimismo, tres adultos fueron referidos a la Unidad de Quemados Pearl F. Ort, del Hospital General Docente Dr. José Joaquín Puello, en Santo Domingo, para recibir tratamiento especializado. Los pacientes presentan quemaduras de un 27 %, 20 % y 12 % de superficie corporal, respectivamente.

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