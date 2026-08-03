Exhorta directores de escuelas reforzar labores del año escolar

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos Públicos de la República Dominicana (ASONADEDI-RD) exhortó este lunes a los directores de escuelas públicas a intensificar las labores de organización, planificación y preparación de los planteles con miras al inicio del año escolar 2026-2027, programado para el próximo 24 de agosto.

La entidad recordó que más de dos millones de estudiantes retornarán a las aulas en todo el país, por lo que consideró fundamental que cada centro educativo complete oportunamente los procesos administrativos, pedagógicos y operativos necesarios para garantizar una apertura organizada y eficiente.

Destacó que los directores de centros educativos desempeñan una función clave en la gestión escolar, al ser responsables de coordinar las acciones que permitan recibir en condiciones adecuadas a estudiantes, docentes y personal administrativo desde el primer día de clases.

INSTA DESARROLLAR FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY

Instó a los equipos directivos a desarrollar sus funciones conforme a lo establecido en la Ley General de Educación 66-97, el Estatuto del Docente, el Manual Operativo de Centros Educativos Públicos y las demás normativas que rigen el sistema educativo nacional.

Entre las prioridades señaladas figuran el levantamiento de las necesidades de cada plantel, la verificación de las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento, la organización de los procesos administrativos y pedagógicos, la coordinación con los equipos de gestión, el fortalecimiento de la comunicación con las comunidades educativas y las autoridades competentes, la planificación de las jornadas de inducción y reinducción del personal, así como la actualización de las plataformas institucionales.

La organización sostuvo que una adecuada preparación de los centros educativos contribuirá a crear mejores condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el inicio del calendario escolar, además de fortalecer la confianza de las familias y las comunidades en la escuela pública.

Reiteró su compromiso con una gestión educativa responsable, transparente y apegada al marco legal vigente, al tiempo que reafirmó el papel de los directores como actores esenciales para el fortalecimiento y desarrollo de la educación pública en la República Dominicana.

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