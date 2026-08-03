COLOMBIA: Petro alerta sobre «explosivos” posesión Espriella

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BOGOTA.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó sobre la presunta presencia de “toneladas de explosivos” en la ciudad de Cali, donde está previsto un acto de posesión de Abelardo De la Espriella, candidato que asumirá un nuevo cargo político, según informó el mandatario.

Petro señaló que las autoridades deben mantenerse atentas ante cualquier amenaza que pueda afectar la seguridad de los ciudadanos y pidió reforzar las medidas de prevención para evitar hechos violentos durante el evento.

La advertencia del jefe de Estado generó preocupación en sectores políticos y de seguridad, mientras los organismos encargados adelantan verificaciones para establecer la veracidad de la información y determinar posibles riesgos.

Cali, una de las principales ciudades de Colombia, ha sido escenario en los últimos años de episodios relacionados con violencia y presencia de grupos armados ilegales, lo que ha llevado a las autoridades a incrementar los operativos de seguridad en actividades públicas de alta concentración.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el origen de la alerta ni han confirmado hallazgos relacionados con los explosivos mencionados por el presidente Petro.

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