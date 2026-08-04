JCC Santo Domingo 2026: reto convertir inversión en legado

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Santo Domingo 4 ago.- Los grandes eventos deportivos siempre generan el mismo debate: mientras unos celebran el espectáculo, otros ponen el foco en el costo, pero en medio de ambas posiciones surge hoy una pregunta: ¿qué ocurre cuando se apaga el pebetero?

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que acoge República Dominicana, reúnen a unos seis mil 200 de 37 países y territorios, con competencias en 40 deportes. La magnitud del certamen trasciende el ámbito deportivo y obliga a valorar su impacto desde una perspectiva económica y social.

Las cifras ayudan a entender esa dimensión. El Estado destinó alrededor de 160 millones de dólares a la construcción y remodelación de instalaciones deportivas, organización y preparación de atletas, una inversión que solo tendrá sentido si esos espacios permanecen activos una vez concluya la competencia y continúan sirviendo a deportistas y comunidades.

La historia demuestra que el verdadero fracaso de muchos eventos internacionales no ocurre durante su celebración, sino años después, cuando estadios y complejos deportivos terminan abandonados o subutilizados.

Sin embargo, el legado no depende únicamente del cemento. Los Juegos movilizan a más de seis mil 200 atletas, cerca de tres mil entrenadores, técnicos y personal de apoyo, además de miles de voluntarios.

Ese movimiento genera una demanda que beneficia a hoteles, restaurantes, transporte, comercios y otros servicios, mientras fortalece un segmento de creciente importancia: el turismo deportivo.

No es un mercado menor. Según organismos internacionales, esta modalidad representa cerca del 10 por ciento del gasto turístico mundial y mueve una industria valorada en más de 1,3 mil millones de dólares.

Para economías con una fuerte vocación para atraer este tipo de visitantes â€» como la dominicanaâ€» constituye una oportunidad para diversificar la oferta y reducir la estacionalidad del sector.

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