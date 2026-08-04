Todos los oficios y profesiones funcionan con la Comunicación y la Psicología

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POR ROBERTO RIMOLI

Es duro decirlo, pero todos los oficios y profesiones del mundo -sin excepción- funcionan con la Comunicación y la Psicología como pilares fundamentales. No importa si se trata de un médico, un ingeniero, un artista, un comerciante o un sordo-mudo.

La capacidad de transmitir ideas, entender a otros y manejar las dinámicas humanas es esencial para el éxito. La Comunicación no solo implica hablar o escribir, sino también escuchar activamente, interpretar señales no verbales y adaptar el mensaje al contexto.

Por su parte, la Psicología permite comprender motivaciones, emociones y comportamientos de las personas, lo que resulta clave para entender las relaciones efectivas en cualquier ámbito laboral.

En el mundo de la medicina, por ejemplo, la comunicación es vital para generar confianza con los pacientes. Un diagnóstico preciso puede perder su impacto si el médico no sabe explicarlo con claridad o empatía. La Psicología, en este caso, ayuda a entender cómo el paciente procesa la información, especialmente en situaciones de estrés o miedo. Un médico que domina estas habilidades no solo trata el cuerpo, sino también alivia la mente, creando un entorno de mayor cooperación y adherencia al tratamiento. Sin estas herramientas, incluso el conocimiento técnico más avanzado puede quedar en segundo plano.

En profesiones técnicas como la ingeniería o la programación, podría pensarse que la Comunicación y la Psicología son secundarias, pero nada más lejos de la realidad. Un ingeniero debe trabajar en equipo, negociar con clientes o presentar proyectos de manera convincente.

Comprender las necesidades de los usuarios finales o las dinámicas de un equipo multidisciplinario requiere un entendimiento psicológico profundo. La falta de estas habilidades puede llevar a malentendidos, conflictos o proyectos que no cumplen con las expectativas, por más sólidos que sean los cálculos.

En el ámbito creativo, como el arte o la escritura la Comunicación es el puente que conecta la obra con el público. Un artista debe transmitir emociones, ideas o mensajes a través de su medio, mientras que la Psicología le permite conectar con las experiencias y sensibilidades de su audiencia. Un escritor, por ejemplo, no solo crea historias, sino que las moldea para resonar con los lectores, anticipando sus reacciones emocionales. Sin estas habilidades, el impacto de cualquier creación artística se diluye, quedando atrapada en la intención sin alcanzar su propósito.

Incluso en oficios más prácticos, como la plomería o la carpintería, la Comunicación y la Psicología son imprescindibles. Un plomero debe de entender las necesidades del cliente, explicar el problema y ofrecer soluciones claras, mientras gestiona expectativas y, en ocasiones, frustraciones.

La Psicología entra en juego para leer el estado emocional del cliente y responder de manera que genere confianza y satisfacción. Un mal manejo de estas interacciones puede resultar en una mala reputación, incluso si el trabajo técnico es impecable.

Finalmente, lo digo yo, que tengo estas dos profesiones, no hay profesión u oficio que pueda escapar de la influencia de la Comunicación y la Psicología, sobre todo en un mundo cada vez más interconectado.

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