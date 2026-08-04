Trump critica actitud “hipócrita” Irán y amenaza bloqueo naval

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la postura de Irán en medio de las tensiones internacionales y calificó de “hipócrita” la actitud del gobierno iraní.
Advirtió sobre la posibilidad de imponer un bloqueo naval como medida de presión hasta lograr un acuerdo.
Trump señaló que Teherán debe tomar decisiones para avanzar hacia un entendimiento y sostuvo que su administración mantiene abiertas diferentes opciones para obligar a Irán a negociar.
LA AMENAZA DE UN BLOQUEO NAVAL
La amenaza de un bloqueo naval representa una nueva escalada en la presión estadounidense contra el régimen iraní, en un contexto marcado por disputas relacionadas con su programa nuclear, las sanciones económicas y la seguridad regional en Medio Oriente.
El mandatario estadounidense afirmó que busca alcanzar un acuerdo, aunque insistió en que utilizará medidas de presión para lograr sus objetivos.
Sus declaraciones aumentan la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Washington y Teherán, que en los últimos años han atravesado períodos de fuertes confrontaciones.
Hasta el momento, autoridades iraníes no han anunciado una respuesta formal a las advertencias del presidente estadounidense.
of-am
Qué, van a volver las letrinas flotantes? Este loco piensa repetir algo que hizo y no dió resultado?
Que Irán debe tomar decisiones? Ya Irán las tomó hace meses; dijeron que Estados Unidos debe cumplir con lo pactado en el memorándum de entendimiento. Los ha atacado tres veces para obligarlos a negociar (rendirse), y cree que con amenazas le irá mejor.
O sea, bloqueará el bloqueo que ellos tienen y el de Irán? Habrá un tercer bloqueo, dos de Estados Unidos y uno de Irán?
O ya no dará la oportunidad que dijo esta tarde?
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Aclaren eso ARRASTRADOS. 🤔🤔
Ya NADIE CREE lo que dice este loco..
quien tiene un quebranto mental bien serio.
Un PE-O de un burro es mucho más relevante
que lo que dice este DESORDEN MENTAL.