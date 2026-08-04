Trump critica actitud “hipócrita” Irán y amenaza bloqueo naval

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la postura de Irán en medio de las tensiones internacionales y calificó de “hipócrita” la actitud del gobierno iraní.

Advirtió sobre la posibilidad de imponer un bloqueo naval como medida de presión hasta lograr un acuerdo.

Trump señaló que Teherán debe tomar decisiones para avanzar hacia un entendimiento y sostuvo que su administración mantiene abiertas diferentes opciones para obligar a Irán a negociar.

LA AMENAZA DE UN BLOQUEO NAVAL

La amenaza de un bloqueo naval representa una nueva escalada en la presión estadounidense contra el régimen iraní, en un contexto marcado por disputas relacionadas con su programa nuclear, las sanciones económicas y la seguridad regional en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense afirmó que busca alcanzar un acuerdo, aunque insistió en que utilizará medidas de presión para lograr sus objetivos.

Sus declaraciones aumentan la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Washington y Teherán, que en los últimos años han atravesado períodos de fuertes confrontaciones.

Hasta el momento, autoridades iraníes no han anunciado una respuesta formal a las advertencias del presidente estadounidense.

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