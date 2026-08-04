NY: Al menos 12 heridos por incendio en tren Manhattan

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NUEVA YORK.- Al menos doce personas resultaron heridas este martes tras un incendio en un tren en la estación de Astor Place, en el sector East Village, de Manhattan.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó en rueda de prensa que, según información preliminar, las llamas se originaron alrededor de las 2:00 de la madrugada en un tren de trabajo de la línea IRT que se encontraba bajo la superficie.

Se trata de un tren aspirador de cuatro vagones, conocido como «vacuum train», utilizado para limpiar las vías y que opera regularmente durante la madrugada.

¿QUÉ SE SABE DE LOS HERIDOS?

Entre los heridos hay cinco bomberos y siete empleados de la MTA, uno de ellos con lesiones potencialmente graves.

La mayoría de las lesiones están relacionadas con inhalación de humo.

Se reportó una gran cantidad de humo tanto en la estación como a nivel de la calle, lo que obligó a la evacuación inmediata.

La mayor parte del incendio ya fue controlada, aunque los bomberos continúan trabajando para extinguir por completo el fuego que persiste en el compartimento de filtros del tren.

REANUDAN SERVICIOS

La MTA informó que ya se reanudó el servicio en ambos sentidos de los trenes 4 y 6 entre las estaciones Grand Central–42 St y Brooklyn Bridge–City Hall, en Manhattan.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que se esperan retrasos y cambios en la circulación, por lo que recomiendan a los usuarios utilizar rutas alternativas y prever mayor tiempo de viaje.

jt-am