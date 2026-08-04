Dólar bajó 9 cts. y era vendido a $58.53; el euro sigue a $68.74

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 9 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$58.53.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.31

Venta: RD$58.53

EL EURO

El euro era vendido a RD$68.74 y comprado a RD$65.36.

PETROLEO

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) hoy 4 de agosto de 2026 cotiza en el rango de los 77.87 a 80.26 dólares por barril, registrando una tendencia a la baja tras disminuir cerca de un 5% a 6% a inicios de semana

jt-am

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
9 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatroooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!…

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
10 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!…

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
10 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!…

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