Apresan en NJ hombre intentó escapar a RD tras un homicidio

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PENSILVANIA.- Agentes federales arrestaron en un aeropuerto de Nueva Jersey a un dominicano que escapar a su país tras un homicidio.

Federico Pérez Polanco, de 43 años, fue detenido cuando se disponía a tomar un vuelo hacia la República Dominicana para evadir la justicia.

Pérez Polanco está señalado como el presunto autor de un asesinato ocurrido la madrugada del domingo en la ciudad de Reading, Pensilvania.

El hecho se registró en una residencia de la cuadra 1400 North de la calle 5, donde un hombre de 32 años fue baleado en múltiples ocasiones. Paramédicos lo declararon muerto en el lugar.

Investigadores establecieron que, tras cometer el crimen, el sospechoso huyó de Pensilvania y se dirigió a Nueva Jersey con la intención de abandonar territorio estadounidense.

El detenido permanece bajo custodia federal a la espera de ser extraditado a Pensilvania, donde será procesado por homicidio en primer grado.

La Oficina del Forense del Condado de Berks mantiene el caso como homicidio activo y no ha revelado el nombre de la víctima hasta notificar a sus parientes.

El alcalde de Reading, Eddie Morán, destacó la rápida acción interagencial que permitió la captura y aseguró que se hará justicia.