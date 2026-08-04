El calor persistirá en la RD con aguaceros aislados en la tarde

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SANTO DOMINGO.- El alejamiento de la onda tropical que incidía sobre la República Dominicana reducirá ligeramente la humedad este martes, aunque una vaguada y el calentamiento diurno provocarán algunos aguaceros con tronadas aisladas durante la tarde en varias provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las precipitaciones se concentrarán después del mediodía en San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Vega, San Juan, Santiago, Elías Piña, Dajabón y sectores del Gran Santo Domingo, mientras que en la mañana predominará un cielo con nubes dispersas.

El organismo indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a la época del año y a una ligera presencia de polvo del Sahara en la atmósfera, por lo que recomendó ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

El Indomet recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los grupos más vulnerables a las altas temperaturas.