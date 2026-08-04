Bolivia despliega 200 policías en frontera con Brasil por violencia

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10/05/2012 Bolivia Huelga General Policía. El ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, informó este martes que Bolivia planea reforzar su frontera común con Brasil y Paraguay para frenar a los carteles criminales y a las bandas de narcotráfico de ambos países, que también irrumpieron en la población boliviana de Roboré, Santa Cruz. POLITICA BOLIVIA INTERNACIONAL SUDAMÉRICA CENTROAMÉRICA REUTERS

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LA PAZ 4 Ago.- Las autoridades de Bolivia han desplegado más de 200 agentes policiales en el municipio de San Matías y sus inmediaciones, que hace frontera con Brasil, en respuesta a una ola de violencia que ha dejado nueve personas muertas en menos de una semana, incluido un teniente de Policía, en solo una semana.

El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, ha confirmado este martes en declaraciones recogidas por la cadena Unitel que un contingente de más de 200 efectivos llegó a la citada localidad en la noche del lunes y que ya han comenzado a operar, lo que incluye labores de rastreo, registros y controles preventivos.

La medida llega después de que nueve personas hayan muerto en menos de una semana en el departamento de Santa Cruz o, en medio de una ola de violencia que las autoridades bolivianas han atribuido a una pugna de poder entre dos grupos criminales de Brasil: Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC).

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