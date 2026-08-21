Equidad en Consejo de la UASD

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Desde el pasado 16 de julio, la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuenta con nuevas autoridades. Alguien pensará que el dicho anterior carece de novedad, pues ya es bien conocido que la rectoría es ocupada por el doctor Jorge Asjana David. Un detalle por saber es que la UASD no es dirigida solamente por el rector.

El Consejo Universitario es el máximo organismo ejecutivo. Lo preside el rector y lo integran los cuatro vicerrectores y los decanos de las nueve facultades que funcionan en la institución. A estas autoridades se unen delegados de los profesores, de los centros y recintos regionales, de los estudiantes y de los servidores administrativos.

Las pasadas elecciones de autoridades dejaron un notable equilibrio en la composición del Consejo, desde el punto de vista de género. Y no es que el Estatuto Orgánico mande una cuota para un género u otro. La comunidad universitaria distribuyó con equidad esas funciones entre los académicos que gastaron esfuerzos y recursos para alcanzarlas.

Dos mujeres son vicerrectoras: la médica Rosel Fernández es la Docente y la maestra Juana Encarnación, de Investigación y Posgrado. También dos hombres: el economista Antonio Ciriaco Cruz es vicerrector Administrativo y el lingüista y escritor Gerardo Roa Ogando lo es de Extensión. Cada uno ha sido decano en su respectiva facultad.

En los decanatos, por igual, se muestra el equilibrio. Como estas unidades son nueve, la proporción no puede ser matemáticamente perfecta: o cinco mujeres y cuatro hombres o lo contrario, y sucedió esto último. Son cinco decanos y cuatro decanas. Ninguna bipartición.

Ana Jacqueline Ureña, pasada directora de la Escuela de Psicología, es la decana de la Facultad de Humanidades, mientras Mayra Sánchez Santana, ingeniera civil, dirige la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Maribel Lorenzo, graduada en administración, desempeña el decanato de Ciencias Económicas y Sociales.

La decana de la Facultad de Artes es Anitza Gutiérrez. Tiene un doctorado en Educación Superior, es crítica de arte y gestora cultural. Primera variación: la Asamblea de la Facultad de Ciencias de la Salud escogió como decano al doctor Ángel Nadal Ponce, docente de la Escuela de Odontología. A su vez, el matemático Carlos Féliz, es decano de la Facultad de Ciencias.

No es extraño que la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias elija decano a un agrónomo, quien además se destaca como investigador en las áreas afines. Se trata de Luis Antonio Matos Casado, juramentado el 16 de julio, como los anteriores. También son decanos el jurista Martín Montilla Luciano, de Ciencias Jurídicas y Políticas, y el profesor Carlos María Santiago Quevedo, de Ciencias de la Educación.

El Consejo Universitario se ha constituido como a pedir de boca. En cuanto a las seis mujeres, ninguna llegó allí por la gracia de un reglamento, y solo por la autoridad del voto universitario ganado con inteligencia y tenacidad. A quienes

corresponde elegir los delegados que formarán parte del importante órgano de gobierno universitario corresponde votar de modo que se perfeccione y mantenga esta justicia natural en la composición del Consejo Universitario. La equidad es buena, sobre todo si no es impuesta.

jpm-am