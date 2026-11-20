SANTO DOMINGO.– El 62.4 % de los entrevistados considera que su situación personal ha empeorado durante el gobierno de Luis Abinader, en comparación con la administración del expresidente Danilo Medina, según una encuesta de Intelligence Research RD.

El estudio establece que 821 de las 1,315 personas consultadas perciben un deterioro de sus condiciones personales respecto al gobierno anterior.

En contraste, el 22.6 % considera que su situación se mantiene igual, mientras que el 15 % afirma que ha mejorado durante la actual gestión.

Los resultados forman parte del apartado «Clima social nacional» del Estudio Social RD, correspondiente a noviembre de 2026, y reflejan la percepción de los participantes sobre la evolución de su situación personal entre ambos gobiernos.

Ficha técnica

La investigación tiene alcance nacional y contó con una muestra de 1,315 entrevistas, realizadas entre el 12 y el 14 de noviembre de 2026.

De los participantes, 662 fueron hombres, equivalentes al 50.3 %, y 653 mujeres, para un 49.7 %.

La firma encuestadora reportó un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de ±2.7 %.

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