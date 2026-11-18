SANTO DOMINGO.– El Grupo de Medios Hilando Fino presentó este martes 17 de noviembre su nueva firma encuestadora, Intelligence Research, durante un acto que reunió a representantes de los sectores político, social, económico y empresarial de la República Dominicana.

En su lanzamiento, la firma dio a conocer informaciones sobre la situación nacional, el clima social y el panorama político-electoral, mediante estudios dirigidos a identificar las percepciones, preocupaciones y tendencias de la ciudadanía.

SALVADOR HOLGUÍN LIDERA LA INICIATIVA

La empresa está encabezada por el periodista y comunicador Salvador Holguín, CEO de Intelligence Research, quien explicó que el proyecto busca fortalecer la investigación científica y la confiabilidad de los estudios de opinión pública.

El equipo directivo lo integran Janey Villanueva, coordinador de Territorio; José Luis Paredes, director de Investigación y Tecnología, y Héctor Céspedes, especialista en comunicación política estratégica.

TECNOLOGÍA Y RIGOR CIENTÍFICO

La firma incorpora herramientas digitales, sistemas de georreferenciación y mecanismos de supervisión para garantizar la calidad, verificación y consistencia de los datos recopilados durante el trabajo de campo.

Intelligence Research aspira a convertirse en referente nacional e internacional en investigaciones de opinión pública, estudios de mercado y análisis político, social y empresarial.

La empresa anunció que divulgará los resultados de su primera entrega a través de sus plataformas digitales y redes sociales.

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