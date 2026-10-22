DNCD incauta 555 paquetes de cocaína frente a costas de Baní

La DNCD no identificó de inmediato a los detenidos.

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PERAVIA.– Las autoridades dominicanas incautaron 555 paquetes de presumiblemente cocaína durante un operativo marítimo frente a las costas de Baní, en el que fueron detenidos tres dominicanos, informó este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Dijo que la operación fue realizada conjuntamente con la Armada Dominicana, Fuerza Aérea y miembros del Ministerio Público, con apoyo de organismos internacionales, tras recibir alertas de inteligencia sobre una embarcación sospechosa que navegaba a alta velocidad hacia territorio dominicano.

PERSECUCIÓN POR AIRE, MAR Y TIERRA

De acuerdo con el informe oficial, las unidades desplegaron labores de interdicción y persecución hasta interceptar la lancha a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní.

Durante la inspección, los agentes descubrieron un compartimento oculto debajo de los asientos, donde estaban los 555 paquetes, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

MODIFICACIONES PARA OCULTAR EL CARGAMENTO

Según la DNCD, los responsables habrían modificado la estructura interna de la embarcación para habilitar un espacio secreto destinado a esconder la presunta droga y dificultar su detección durante el transporte marítimo.

La lancha, de 27 pies de eslora, tenía dos motores fuera de borda de 60 y 75 caballos de fuerza. También fueron ocupados un teléfono celular, cinco garrafones utilizados para almacenar combustible y otras evidencias relacionadas con el caso.

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS FORENSE

La institución informó que este es el segundo cargamento confiscado en las últimas horas en la región sur del país y señaló que las incautaciones acumuladas durante el año superan las 34 toneladas de sustancias ilícitas.

«El Ministerio Público y la DNCD mantienen abiertas las investigaciones para identificar y localizar a otros posibles integrantes de la presunta red internacional de narcotráfico», indicó.

Los tres detenidos permanecen bajo custodia y serán presentados ante la justicia para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes.

Los 555 paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinarán el tipo de sustancia y el peso exacto del cargamento mediante los análisis correspondientes.

an/am