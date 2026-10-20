Ocupan más de una tonelada cocaína en costas Pedernales

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SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas decomisaron más de una tonelada de cocaína y detuvieron a tres colombianos en una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que la droga estaba distribuida en 1.068 paquetes que fueron hallados en una embarcación interceptada tras varias horas de persecución en aguas cercanas a la isla Beata.

La operación fue coordinada por la Armada y la Fuerza Aérea dominicanas, el Ministerio Público y agencias de inteligencia nacionales e internacionales.

En el operativo también fueron incautados la lancha de 40 pies de eslora, equipada con dos motores fuera de borda, 12 tanques de combustible, tres baterías y equipos de comunicación.

APOYO DE EU

En la acción intervinieron, además, varias agencias de Estados Unidos, como la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (Jiatfs), el Comando Sur y la Administración para el Control de Drogas (DEA), entre otras.

Las fuerzas de seguridad dominicanas han decomisado este año más de 34 toneladas de drogas.

jt-am