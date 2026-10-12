Diputados rechazan actuación policial contra legisladora

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SANTO DOMINGO.- Legisladores de diferentes partidos políticos rechazaron la actuación de agentes de la Policía Nacional contra la diputada Millys Martínez, durante un incidente ocurrido en el municipio de Comendador, provincia Elías Piña.

Los congresistas expresaron su solidaridad con la legisladora y cuestionaron el procedimiento policial que culminó con su arresto.

Asimismo, reclamaron una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente y determinar las responsabilidades correspondientes, al tiempo que destacaron la importancia de garantizar el respeto a los derechos de los representantes electos y el cumplimiento de los procedimientos legales por parte de las autoridades.

EL INCIDENTE

De acuerdo con las informaciones publicadas sobre el caso, el incidente se produjo cuando los agentes intentaban detener a un joven durante una intervención en una estación de expendio de combustibles. La diputada habría intervenido para impedir el arresto, situación que derivó en un enfrentamiento verbal y en la colocación de esposas a la congresista.

En las grabaciones se escucha a Martínez pedir que soltaran al ciudadano y reclamar a los agentes por la presión de las esposas. Posteriormente, los uniformados se las retiraron en medio de los reclamos de las personas presentes.

dh/am