Esposan a diputada PRM en un incidente con policias Elías Piña

Momento en que la diputada Millys Martínez era esposada por agentes policiales.

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ELIAS PIÑA, República Dominicana. – La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Millys Johanna Martínez Morillo, fue esposada por agentes de la Policía Nacional durante un incidente la tarde del domingo en el municipio de Comendador, en medio de las fiestas patronales de esa localidad.

El hecho quedó registrado en videos difundidos en las redes sociales, en los que se observa a varios agentes rodeando a la legisladora mientras esta reclamaba por la actuación policial. Las imágenes generaron cuestionamientos sobre el procedimiento y provocaron la reacción del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

EL INCIDENTE

De acuerdo con las informaciones publicadas sobre el caso, el incidente se produjo cuando los agentes intentaban detener a un joven durante una intervención en una estación de expendio de combustibles. La diputada habría intervenido para impedir el arresto, situación que derivó en un enfrentamiento verbal y en la colocación de esposas a la congresista.

En las grabaciones se escucha a Martínez pedir que soltaran al ciudadano y reclamar a los agentes por la presión de las esposas. Posteriormente, los uniformados se las retiraron en medio de los reclamos de las personas presentes.

PACHECO CONDENA LA ACTUACIÓN POLICIAL

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó lo ocurrido y calificó como una agresión el trato recibido por la legisladora, representante de la provincia Elías Piña.

En un mensaje publicado en la red social X, Pacheco señaló al coronel De León como el oficial involucrado en el procedimiento y recordó las garantías constitucionales que protegen a los integrantes del Congreso Nacional.

El titular de la Cámara Baja citó el artículo 86 de la Constitución dominicana, que establece protección especial para los legisladores frente a la privación de libertad durante la legislatura, salvo las excepciones previstas en la propia disposición.

Pacheco sostuvo que las actuaciones de las autoridades deben ajustarse al orden constitucional y respetar las garantías correspondientes al ejercicio de la función legislativa.

POLICÍA NIEGA ARRESTO Y ORDENA INVESTIGACIÓN

Por su parte, la Policía Nacional negó que Martínez haya sido formalmente arrestada y anunció una investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo el incidente.

El director general de la institución, mayor general Ernesto Rodríguez García, instruyó al inspector general, general Martín Tapia Sánchez, trasladarse a la provincia Elías Piña para encabezar las pesquisas.

Según la institución, las investigaciones permitirán determinar cómo se desarrolló la intervención policial y establecer las responsabilidades que correspondan.

El caso ha generado debate sobre los procedimientos utilizados por los agentes y el respeto a las garantías constitucionales de los representantes electos.

Hasta la mañana de este lunes 12 de octubre, no se había divulgado el resultado de la investigación ni una conclusión oficial sobre la actuación de los agentes involucrados.

sp-am