Zoraima Cuello cuestiona cifras oficiales de Ciudad Juan Bosch

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SANTO DOMINGO.— La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, cuestionó las diferencias en las cifras oficiales sobre el crecimiento de Ciudad Juan Bosch y advirtió que comparar viviendas construidas con unidades habitadas puede distorsionar los resultados.

En un video de verificación de datos, Cuello contrastó el anuncio de que el proyecto pasó de 4,600 viviendas en 2020 a 16,800 actualmente con una publicación del Ministerio de la Presidencia, del 25 de marzo de 2024, que reportó 7,660 viviendas construidas al 2020.

También citó una publicación del portal oficial de Ciudad Juan Bosch, del 19 de julio de 2025, que identificó las 4,600 unidades como viviendas habitadas ese año.

“Un apartamento terminado existe aunque nadie se haya mudado. Cuando llega una familia, ese apartamento no se construye otra vez”, afirmó.

La dirigente señaló una diferencia de 3,060 viviendas entre ambas cifras y pidió explicar los criterios utilizados para establecer los puntos de comparación.

Cuello también recordó que antes de 2020 el proyecto disponía de un hospital, escuelas, estancias infantiles y centros para adultos mayores y personas con discapacidad.

Indicó que el hospital, inaugurado en 2018, representó una inversión de RD$440 millones, mientras que el liceo Las Palmas, la escuela Gabriela Mistral y la segunda estancia infantil sumaron RD$268.7 millones.

Sobre el fideicomiso, rechazó que la existencia de un préstamo sea suficiente para calificarlo como “quebrado” y reclamó información sobre sus obligaciones, activos, cuentas por cobrar, capacidad de pago y deuda bancaria.

“Sus propios documentos contradicen lo que están diciendo sobre las viviendas”, sostuvo Cuello, quien pidió al Gobierno presentar datos claros, precisos y comparables.

dh/am