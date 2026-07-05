Zonas francas ofrecen gran oportunidad a RD, según WFZO

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SANTO DOMINGO. La República Dominicana se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar el auge del nearshoring y consolidarse como uno de los principales destinos de inversión en zonas francas de las Américas, afirmó el director ejecutivo de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO), Matthew Stephenson.

Durante su participación en el Americas Investment Forum, organizado por el World Investment Conference y ProDominicana, Stephenson destacó que el país cuenta con más de 98 parques de zonas francas que generan más de 200,000 empleos directos y aportan más del 90 % de la producción manufacturera nacional.

APORTE A LA ECONOMÍA

El ejecutivo señaló que las zonas francas dominicanas representan más del 60 % de las exportaciones del país, impulsadas por sectores estratégicos como dispositivos médicos, electrónica, agroindustria y servicios globales exportables.

Asimismo, explicó que América Latina dispone de más de 700 zonas francas que generan más de un millón de empleos, y citó como ejemplos de éxito a Costa Rica, que incrementó significativamente sus exportaciones manufactureras mediante este modelo, y la Zona Libre de Colón, en Panamá, considerada la mayor del hemisferio occidental.

DESAFÍOS DEL SECTOR

Stephenson indicó que entre los principales retos figuran la ubicación de parques industriales en zonas con escasa conectividad, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, el acceso al financiamiento, la disponibilidad de talento humano, la sostenibilidad y el actual contexto geopolítico.

A nivel mundial, destacó que las zonas francas generan alrededor de 80 millones de empleos directos, concentran cerca del 30 % del comercio global y atraen cientos de miles de millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) cada año.

OPORTUNIDAD PARA LAS AMÉRICAS

Finalmente, afirmó que la reorganización de las cadenas globales de suministro, acelerada por la pandemia y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, podría redirigir hacia las Américas unos 78,000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa.

Subrayó que factores como el talento humano, la ubicación geográfica, la conectividad, el acceso a energía confiable y limpia, la estabilidad regulatoria y una buena gobernanza serán determinantes para que la República Dominicana continúe atrayendo nuevas inversiones y fortalezca su liderazgo en el sector de zonas francas.

an/am