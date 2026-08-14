Rusia dice EEUU está cada vez más metido en guerra Ucrania

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MOSCÚ, 14 Ago. – El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó este viernes su convencimiento de que Estados Unidos está cada vez más implicado en la guerra de Ucrania.

Pidió a Washington que explique este comportamiento, que contradice los esfuerzos de acercamiento entre los presidentes ruso y estadounidense, Vladimir Putin y Donald Trump.

«Estados Unidos está mucho más involucrado en la organización y ejecución de ataques en territorio ruso contra objetivos civiles», ha asegurado Lavrov en una entrevista concedida este viernes a la radiotelevisión pública del país, la VGTRK. Por ello, el ministro de Exteriores ha efectuado «varias preguntas» al Departamento de Estado norteamericano para que comparta datos de Inteligencia sobre sus últimas actividades en torno a Ucrania. «Esperaremos una respuesta», ha añadido Lavrov al respecto, aunque ha querido moderar el tono de su petición, que en modo alguno quiere alterar el curso de las negociaciones que está manteniendo con los dos enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. «Nosotros no emitimos ultimátums», ha zanjado. (Fuente: Europa Press)