Zelenski ignora petición Trump y ataca varias refinerías rusas

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MOSCU.- Las autoridades rusas denunciaron este viernes que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no haya cesado la campaña de ataques contra refinerías rusas, a pesar de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se lo ha pedido.

La denuncia coincide con el controvertido acuerdo energético entre Washington y Moscú, que alivia de forma temporal las sanciones financieras y comerciales sobre el diésel.

«Han desobedecido una vez más y diría que simplemente le están ignorando. Aunque Trump ha insistido en este tema y sigue haciéndolo, no le hacen caso», reprochó el asesor presidencial para política exterior, Yuri Ushakov, en una entrevista con la radio estatal Vesti, el mismo día en que se conocieron nuevos ataques.

ATAQUES EN SAMARA Y BRIANSK

La prensa rusa y ucraniana reportó un nuevo ataque con drones contra una refinería en la provincia de Samara, así como contra las instalaciones en Briansk de una empresa de conservas que suministra alimentos al Ejército ruso.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorishchev, confirmó un ataque con drones en la región, aunque sin ofrecer más detalles, más allá de señalar que algunos proyectiles fueron repelidos por las defensas aéreas.

La refinería atacada está ubicada en la ciudad de Novokuibishevsk y es propiedad de Rosneft, la mayor petrolera del país. Estas instalaciones ya han sido objetivo de ataques ucranianos en varias ocasiones, la última a mediados de agosto.

EL KREMLIN APUNTA A EUROPA

Ushakov responsabilizó a los socios europeos de Ucrania de esta «valentía» para desobedecer a Trump y continuar con los ataques. «Seguramente no se habrían atrevido a hacerlo por su cuenta», valoró el asesor de Vladímir Putin.

Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciaron a principios de mes un acuerdo para retomar los envíos de diésel al menos hasta abril de 2027, para descontento de Volodímir Zelenski.

Washington ha presionado en las últimas semanas a Kiev para que cese estos ataques, limitando incluso la entrega de armamento y tecnología.

Con este controvertido acuerdo, en vísperas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, Trump busca frenar el alza del precio del diésel y con ello reducir la inflación, que ha afectado directamente a sectores clave de su electorado como el transporte, la agricultura y la ganadería.

jt-am