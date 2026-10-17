Zelenski critica a Trump por suspender las sanciones a Rusia

Zelenski recordó que Rusia atacó el viernes más de 15 instalaciones críticas de generación y transmisión eléctrica en distintas regiones de Ucrania.

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KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó este sábado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para suspender temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, alegando razones de «interés nacional».

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Zelenski criticó la decisión, adoptada mientras Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana, y advirtió que reducir la presión económica sobre Moscú podría prolongar la guerra.

PIDE MANTENER LA PRESIÓN SOBRE MOSCÚ

«En un momento en que Rusia ha lanzado un ataque tan masivo contra nuestro sector energético, lamentablemente, en Estados Unidos se ha tomado la decisión de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham», escribió el mandatario, al considerar que esa legislación podría contribuir a poner fin al conflicto.

La ley, bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales defensores de Ucrania en el Congreso estadounidense, busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar los recursos que financian su maquinaria bélica.

Zelenski insistió en que la legislación todavía puede resultar útil, pero advirtió que debe aplicarse efectivamente. También sostuvo que es fundamental que la opinión pública estadounidense conozca la situación que atraviesa Ucrania.

INICIATIVA CONTRA LA IMPORTACIÓN DE DIÉSEL RUSO

El gobernante ucraniano aludió aparentemente a una iniciativa bipartidista presentada el viernes por Gregory W. Meeks, miembro demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, para prohibir la compra e importación de diésel ruso.

Zelenski denunció que Moscú intenta provocar apagones antes de la llegada del invierno y dejar a millones de ucranianos sin electricidad ni calefacción.

«Paralizar las sanciones estadounidenses, aliviar la presión sobre el agresor y ofrecer recompensas económicas a Putin solo lo anima a seguir atacando», advirtió.

El mandatario recordó que Rusia atacó el viernes más de 15 instalaciones críticas de generación y transmisión eléctrica en distintas regiones de Ucrania, en uno de los mayores bombardeos recientes contra el sector energético.

Ante esta situación, reiteró que la comunidad internacional debe mantener la presión sobre Moscú y evitar decisiones que permitan al presidente ruso, Vladímir Putin, prolongar indefinidamente la guerra.

an/am