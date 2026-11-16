Yamaico Navarro y Gustavo Núñez se acercan marcas LIDOM

SANTO DOMINGO.– Varios jugadores de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) están próximos a alcanzar importantes registros ofensivos y de velocidad durante la actual serie regular, encabezados por Yamaico Navarro, de los Leones del Escogido, y Gustavo Núñez, de los Tigres del Licey.

Navarro se encuentra a solo tres imparables de llegar a los 400 hits de por vida en la serie regular, al acumular 397, mientras que su compañero de equipo, el campocorto Erik González, necesita nueve indiscutibles para alcanzar esa misma cifra, con 391.

NÚÑEZ PERSIGUE DOS MARCAS

El intermedista Gustavo Núñez está cerca de conseguir dos importantes registros. El jugador del Licey suma 96 bases robadas, por lo que necesita cuatro estafas para alcanzar las 100. Además, acumula 140 bases por bolas recibidas y está a diez de llegar a los 150 boletos.

OTROS JUGADORES EN CAMINO A CIFRAS REDONDAS

Entre los peloteros que también se aproximan a marcas personales figuran Jorge Bonifacio, de las Águilas Cibaeñas, quien tiene 195 imparables y está a cinco de los 200.

Kelvin Gutiérrez, de los Gigantes del Cibao, acumula 194 hits y necesita seis para alcanzar los 200, mientras que su compañero Carlos Peguero registra 141 bases por bolas, a nueve de llegar a 150.

Por su parte, Junior Lake, de los Leones del Escogido, suma 140 bases robadas y está a diez de alcanzar las 150.

Las cifras corresponden al balance estadístico divulgado antes de la jornada del domingo 15 de noviembre, por lo que estos hitos podrían concretarse durante los próximos partidos del campeonato.

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