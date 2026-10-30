Xi Jinping expulsa a 33 altos dirigentes de Partido Comunista

Se trata de una de las mayores purgas políticas desde los tiempos de Mao Zedong.

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PEKIN.- El presidente de China, Xi Jinping, ordenó la expulsión de 33 miembros del Partido Comunista de China (PCCh), en una de las mayores purgas políticas desde los tiempos de Mao Zedong. La medida se produjo durante el quinto pleno del Comité Central, en medio de los preparativos para la renovación de su liderazgo, prevista para la segunda mitad de 2027.

El partido justificó las expulsiones por «graves infracciones de la disciplina partidaria y las leyes estatales». Entre los sancionados figuran el exnúmero dos de la cúpula militar, Zhang Youxia; el exsecretario del partido en Xinjiang, Ma Xingrui; el exdirector de Asuntos Exteriores, Liu Jianchao, y Zhong Shaojun, antiguo asesor militar de máxima confianza de Xi.

PURGA EN LA CÚPULA MILITAR

Paralelamente, Xi promovió al general Zhang Shengmin, vicepresidente de la Comisión Central Militar y responsable de las investigaciones disciplinarias dentro de la estructura castrense, como miembro del Buró Político del Partido Comunista.

En un comunicado, la organización defendió la necesidad de reforzar la disciplina, combatir la corrupción y garantizar una mayor unidad alrededor del Comité Central y del liderazgo de Xi Jinping.

RUMBO A UN CUARTO MANDATO

Las decisiones se producen cuando el mandatario se encamina a disputar un posible cuarto mandato como secretario general en el XXI Congreso Nacional del PCCh, previsto para la segunda mitad de 2027. Xi ocupa la presidencia del país desde 2013 y, de continuar en el poder, sería el dirigente chino con mayor permanencia después de Mao Zedong.

El pleno registró 279 asistentes, frente a los 376 integrantes originales del Comité Central, una diferencia que refleja la magnitud de las destituciones y sanciones acumuladas durante los últimos años.

CASI NUEVE MILLONES DE SANCIONADOS

Las autoridades informaron que desde 2012 casi nueve millones de personas han sido sancionadas por presuntas faltas relacionadas con la corrupción.

El analista Neil Thomas, del Asia Society Policy Institute, considera que Xi mantiene un control dominante sobre la política china, las designaciones oficiales y los mecanismos de vigilancia, lo que reduce considerablemente la capacidad de resistencia dentro de la dirigencia.

an/am