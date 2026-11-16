SANTO DOMINGO.-. El merenguero dominicano Wilfrido Vargas y su empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., deberán pagar una indemnización de RD$14 millones por vulnerar los derechos de autor del músico Juan Valdez Ybet, a quien no reconocieron como coautor de una parte de la canción El baile del perrito.

La sentencia, emitida por un tribunal dominicano, reconoce que Valdez Ybet participó en la creación de la letra y la melodía de la parte B del popular tema, publicado en 1989.

Durante el proceso, la defensa de Vargas sostuvo que el reclamante había trabajado como arreglista y recibido los créditos correspondientes. Sin embargo, la jueza determinó que su contribución trascendió esa función y tuvo un carácter creativo.

Entre las pruebas valoradas figuraron testimonios de músicos, una grabación conservada en casete y digitalizada, así como referencias del libro autobiográfico de Vargas, Me volviste loco, Wilfrido, publicado en 2018.

El monto fijado comprende RD$12 millones por daños morales y RD$2 millones por perjuicios patrimoniales. La suma es inferior a los RD$100 millones reclamados inicialmente por Valdez Ybet.

El fallo también dispone la publicación de su parte resolutiva en un periódico de circulación nacional, con los gastos a cargo del merenguero y su empresa.

La decisión es de primera instancia y puede ser apelada. La defensa dispone de un plazo ordinario de un mes, contado desde la notificación de la sentencia, para recurrirla.

dh/am