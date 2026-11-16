SANTO DOMINGO.- El merenguero Wilfrido Vargas y la empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. anunciaron que apelarán la sentencia que los condena al pago de RD$14 millones a favor del músico Juan Valdez Ybet, por su participación como coautor de la canción «El Baile del Perrito».

En un comunicado publicado en Instagram, el artista manifestó su desacuerdo con el fallo de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y afirmó que la decisión no refleja las circunstancias en que fue concebida y producida la composición.

Vargas sostuvo que la sentencia no es definitiva y que su ejecución quedará suspendida mientras la Corte de Apelación conoce el recurso.

«Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad», expresó.

El merenguero manifestó su confianza en que el tribunal de alzada realizará una nueva valoración de los hechos y las pruebas presentadas.

Asimismo, destacó que «El Baile del Perrito» es una de las canciones más representativas de su repertorio y una pieza que ha contribuido a la difusión internacional del merengue dominicano.

Vargas y su empresa informaron que no ofrecerán declaraciones adicionales sobre el fondo del caso hasta que la Corte de Apelación emita su decisión.

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