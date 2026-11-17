SANTO DOMINGO.- El merenguero y director de orquesta dominicano Wilfrido Vargas anunció este lunes que apelará una sentencia que lo condenó a pagar una millonaria indemnización al músico Juan Valdez, luego de que un tribunal reconociera a este último como coautor del popular merengue ‘El baile del perrito’.

La semana pasada, un juzgado de primera instancia condenó a Vargas y a la empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., a pagar 14 millones de pesos dominicanos (unos 230.600 dólares) a Valdez, tras acoger parcialmente una demanda por daños y perjuicios presentada por el músico.

Valdez reclamaba una indemnización de 100 millones de pesos dominicanos (unos 1,65 millones de dólares) por regalías no recibidas.

MENSAJE DE WILFRIDO

Por su parte, Vargas y su empresa señalaron en un comunicado que la sentencia no está en firme y que su ejecución quedará suspendida mientras la Corte de Apelación conoce el recurso.

Asimismo, expresaron su confianza en que el tribunal examine nuevamente los hechos y las pruebas del caso.

«Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad», manifestó Vargas.

‘El baile del perrito’ es una de las canciones emblemáticas del repertorio del merenguero, «quien ha contribuido con su trayectoria como productor, músico y compositor a la proyección internacional del merengue dominicano«, añadió el comunicado.

El tema también enfrentó al artista en los tribunales con Winston Paulino, otro coautor del popular merengue, lanzado en 1992 y que inicialmente fue registrado únicamente a nombre de Wilfrido Vargas, conocido por éxitos como ‘El jardinero’ y ‘El loco y la luna’.

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