WASHINGTON.– La sonda espacial Voyager 1 alcanzó este miércoles un hito histórico al situarse a un día luz de distancia de la Tierra, convirtiéndose en el primer objeto construido por el ser humano que llega a esa distancia en el espacio.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la nave alcanzó esta marca a las 5:16 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, cuando se encontraba a unos 25,900 millones de kilómetros de nuestro planeta, equivalentes a aproximadamente 16,094 millones de millas.

Un día luz representa la distancia que recorre la luz en 24 horas. Esto significa que cualquier señal de radio enviada desde la Tierra necesita aproximadamente un día para llegar a la sonda y otro día para recibir una respuesta, por lo que una comunicación de ida y vuelta puede tardar cerca de 48 horas.

CASI 50 AÑOS VIAJANDO POR EL ESPACIO

La Voyager 1 fue lanzada por la NASA el 5 de septiembre de 1977, con la misión inicial de explorar los planetas exteriores del sistema solar, especialmente Júpiter y Saturno.

Durante su recorrido realizó importantes descubrimientos científicos y en 2012 se convirtió en la primera nave espacial en alcanzar el espacio interestelar, al cruzar la heliopausa, frontera de la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por el Sol.

Actualmente, la sonda continúa alejándose de nuestro planeta a una velocidad aproximada de 61,000 kilómetros por hora, mientras transmite información científica sobre el entorno interestelar.

UNA MENSAJERA DE LA HUMANIDAD

La Voyager 1 lleva consigo el famoso Disco de Oro, un registro que contiene sonidos, imágenes y saludos en diferentes idiomas, concebido como un mensaje simbólico de la humanidad para posibles civilizaciones extraterrestres.

Su nave gemela, la Voyager 2, también continúa operando en el espacio interestelar, aunque se encuentra a una distancia menor de la Tierra.

UN LOGRO QUE MARCA LA HISTORIA ESPACIAL

La NASA considera este acontecimiento una demostración de la extraordinaria capacidad de la exploración espacial y de la resistencia tecnológica de una misión que ha superado ampliamente su duración originalmente prevista.

Aunque alcanzar un día luz no produce ningún cambio físico en la nave, representa una referencia histórica sobre las enormes distancias que puede recorrer la tecnología humana y los desafíos que supone mantener comunicaciones con objetos que se adentran cada vez más en el espacio interestelar.

La Voyager 1 continúa así su viaje hacia regiones desconocidas, casi medio siglo después de abandonar la Tierra.

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