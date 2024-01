Votando con consciencia

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Hasta la comunidad cristiana está haciendo un llamado a los electores, para que en las elecciones de febrero y mayo voten por políticos apegados a principios éticos y morales. Les está haciendo implícitamente un llamado, para que no voten por mero amiguismo o porque son postulados por su partido de militancia o simpatía.

La comunidad les está exhortando a los votantes, a que no voten por los tradicionales candidatos repartidores de cajas de comida (compradores del voto y de consciencia). Les hace un llamado para que no voten por los distribuidores de pica pollo el día de las elecciones. Y en especial, para que no voten por los que reparten fuera de los colegios electorales, los famosos 500 pesos el día de las elecciones.

Los cristianos están haciendo un llamado a los votantes, para que voten por candidatos que ética y moralmente son adecuados. Por los candidatos que profesionalmente están debidamente preparados. Por los que tienen las capacidades para ocupar los cargos a los cuales aspiran. Para que voten por los que sí tienen propuestas que procuren llevar a las posiciones que aspiran, soluciones a nuestros problemas más relevantes.

Dicho de otra manera: Los cristianos nos están invitando a recordar, al momento de ejercer nuestro derecho al sufragio (votar), tener presente siempre, que bajo ninguna circunstancia se puede esperar resultados distintos, haciendo lo mismo, en este caso, votando por la misma gente de siempre.

jpm-am

