Votaciones EU transcurren en ambiente alta tensión política

NUEVA YORK.- La jornada de las elecciones de medio mandato de este martes en Estados Unidos transcurre en un ambiente de alta tensión política, participación histórica y fuerte dispositivo de seguridad, marcada por dos factores que no estaban en el guion hace un año: el costo de vida y la guerra con Irán.

El país llegó a hoy con más de 60 millones de votos emitidos de forma anticipada, entre correo y voto presencial, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. Solo en Florida votaron 5,4 millones antes del martes.

En Nueva York, Nueva Jersey y Virginia —donde también se eligen cargos locales—, las filas se reportaron desde las 5:00 de la mañana con temperaturas cercanas a los 4°C. En Arizona y Nevada, donde se esperan recuentos largos por el voto por correo, las autoridades electorales ya advirtieron que los resultados pueden tardar de 3 a 7 días.

El Carter Center desplegó cerca de 1.000 observadores en estados clave, el mayor operativo de su historia para una elección estadounidense.

EL TEMA QUE DOMINA LAS URNAS: EL BOLSILLO Y LA GUERRA

Tres encuestas a pie de urna coinciden: el elector llega molesto por la inflación.

– Costo de vida: La gasolina promedia $3,40 el galón y la canasta básica subió 18% en dos años. Es el primer tema para el 42% de los votantes, según Edison Research.

– La guerra de Irán: Con 8 meses de operaciones y el ataque secreto de anoche contra la isla de Qeshm —la más grande de Irán en el estrecho de Ormuz— el conflicto se coló en los debates de los últimos 3 días. El ataque, calificado por el Pentágono como «defensivo», fue reportado por IRNA con cinco explosiones consecutivas y generó temor a una escalada justo después de las urnas.

– Migración y seguridad fronteriza: Sigue siendo el motor del voto republicano en Texas y Florida.

– Derechos y democracia: El editorial de The New York Times del lunes, que pidió explícitamente castigar al Partido Republicano para frenar «un deslizamiento hacia la autocracia», elevó la temperatura del debate.

SEGURIDAD Y RETÓRICA CALDEADA

El Departamento de Justicia desplegó monitores federales en 27 jurisdicciones de 12 estados, incluidos Maricopa (Arizona), Fulton (Georgia) y Milwaukee (Wisconsin), por denuncias de intimidación.

En redes, el FBI reportó un aumento de amenazas a trabajadores electorales: +32% respecto a 2022. En Michigan y Pensilvania hubo evacuaciones breves por paquetes sospechosos esta mañana, ya descartados.

La Casa Blanca anunció que el presidente Trump seguirá la noche electoral desde la residencia, con un «watch party» junto a 150 donantes. En paralelo, el candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, cerró su campaña con el lema «No más guerras sin voto del Congreso».

EL VOTO LATINO, LA BISAGRA

Con 36,2 millones de latinos habilitados —el 14,7% del electorado—, Pew Hispanic Center los ubica como el fiel de la balanza en Arizona, Nevada, Texas y Florida.

El dato del día: solo 24% de los latinos aprueba la gestión de Trump, según el último sondeo de Pew, pero la participación latina en el voto anticipado cayó 2 puntos frente a 2022 en Florida, donde la contienda por gobernador entre Byron Donalds (R) y David Jolly (D) está dentro del margen de error.

LO QUE VIENE AHORA

El primer cierre es a las 18:00 ET en Indiana y Kentucky. A las 19:00 ET cierran Florida y Georgia, los primeros termómetros. Si ningún candidato al Senado en Georgia supera el 50%, habrá segunda vuelta el 1 de diciembre.

En Wall Street ya descuentan una noche larga. Las casas de apuestas pagan 1,08 a que los demócratas toman la Cámara, pero el control del Senado sigue abierto: 22 de los 35 escaños en juego son republicanos, lo que obliga a los demócratas a defender poco y atacar mucho.

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