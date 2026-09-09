Voluntarios del Banco Popular acompañan a adultos mayores

a gerente de la División de Proyectos del Banco Popular, Dinorah Grullón Hernández, destacó la importancia de este tipo de actividades.

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SANTO DOMINGO.- Empleados voluntarios del Banco Popular Dominicano y AFP Popular realizaron una jornada de acompañamiento en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, donde compartieron con unos 60 residentes mediante actividades recreativas, artísticas y de lectura.

La iniciativa, organizada por el Voluntariado Popular, tuvo como propósito promover el bienestar, la integración y la convivencia de los adultos mayores mediante espacios de participación y entretenimiento.

ACOMPAÑAMIENTO Y SOLIDARIDAD

Durante la jornada, la gerente de la División de Proyectos del Banco Popular, Dinorah Grullón Hernández, destacó la importancia de acercarse a las comunidades a través del voluntariado.

“Creemos que contribuir al bienestar de las personas también significa estar presentes y acercarnos a las comunidades de las que formamos parte”, expresó, al resaltar el aporte de tiempo, entusiasmo y capacidades de los colaboradores.

El programa incluyó una presentación del Coro Popular, integrado por empleados de la organización, así como actividades artísticas adaptadas a las condiciones de los residentes.

Entre ellas se realizó un taller de pintura sobre canvas mediante una técnica de estampado que facilitó la participación de personas con diferentes niveles de movilidad y destreza manual.

VOLUNTARIADO POPULAR

La jornada forma parte de las acciones del Voluntariado Popular, programa que promueve la participación de colaboradores del Banco Popular y otras empresas del Grupo Popular en proyectos sociales, comunitarios y ambientales.

El programa cuenta con más de 2,000 colaboradores activos y desarrolla iniciativas en desarrollo comunitario, educación para la sostenibilidad, gestión social y de salud, y reforestación.

En diciembre de 2025, el Voluntariado Popular fue reconocido por el portal Conexión RSE por su compromiso con proyectos de impacto social y ambiental.

an/am