SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Voluntariado Popular realizó su tercera jornada de reforestación de 2026, durante la cual sembró más de 2,000 árboles de distintas especies forestales en terrenos del Plan Sierra, ubicados en la comunidad de Bohío Viejo, Los Montones, municipio de San José de las Matas, provincia Santiago.

La iniciativa contó con la participación de 150 voluntarios del Banco Popular Dominicano, representantes de la Fundación Popular y ejecutivos de la institución financiera, quienes trabajaron junto a técnicos del Plan Sierra en la recuperación de la cobertura boscosa y la protección de los recursos hídricos.

IMPACTO AMBIENTAL DE LA JORNADA

La siembra abarcó una superficie de 28 tareas en la cuenca del río Yaque del Norte, específicamente en la subcuenca del río Bao, considerada estratégica para la conservación del agua en la región.

Según las estimaciones ofrecidas, los árboles plantados podrán capturar unas 640 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), retener 240,000 kilogramos de suelo y almacenar alrededor de seis millones de litros de agua anualmente cuando alcancen su etapa adulta.

Entre las especies sembradas figuran pino caribe, cedro, caoba criolla, caoba hondureña, roble, grevillea, melina, samán, algarrobo y almendro, entre otras variedades seleccionadas para favorecer la recuperación forestal.

MÁS DE 1.3 MILLONES DE PLANTAS SEMBRADAS

Dinorah Grullón, gerente de la División Voluntariado Popular y Proyectos del Banco Popular, destacó que la institución desarrolla iniciativas de protección ambiental desde el año 2000.

Explicó que, durante más de dos décadas, el Voluntariado Popular ha contribuido a sembrar más de 1.3 millones de plantas en diferentes zonas del territorio nacional.

De su lado, William Guzmán, director de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Social del Plan Sierra, agradeció el respaldo sostenido del Banco Popular y resaltó la importancia de estas jornadas para combatir la erosión, capturar carbono y preservar las cuencas hidrográficas.

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

La actividad forma parte de los programas de responsabilidad ambiental del Banco Popular y de sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Principios de Banca Responsable, iniciativa a la que se adhirió en 2019.

El trabajo conjunto con Plan Sierra permite identificar terrenos prioritarios, seleccionar especies apropiadas y desarrollar acciones de recuperación en zonas de importancia ecológica e hídrica.

Como parte de la metodología de siembra, los voluntarios utilizan un polímero o gel retenedor de humedad que se coloca junto a las raíces de cada planta para favorecer su supervivencia durante períodos de escasez de lluvias.

La institución informó que esta técnica permite alcanzar índices de supervivencia superiores al 80%, fortaleciendo los resultados de sus jornadas de reforestación y su contribución a la conservación de los recursos naturales del país.

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