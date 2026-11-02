Voleibol playa de RD avanza en Juegos Olímpicos de Juventud

SALY, Senegal.- El par de voleibol playa dominicano se instaló en segunda ronda del torneo de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al finalizar en el segundo lugar del grupo F, tras superar a su similar de Cabo Verde.

Las jovencitas Zoe Paniagua y Yerelín Reyes definieron su avance con un dominante triunfo sobre las caboverdianas Wahnon Neves y Gabriela Santos, con parciales 21-16 y 21-10 en partido disputado en la playa de Saly Oeste.

Para seguir avanzando las quisqueyanas tendrán que medirse a las ganadoras del grupo E, las argentinas Ángeles Frascaroli e Isabella García, en un encuentro pautado para las 9:00 de la mañana (hora dominicana).

Fue un triunfo alentador para Reyes y Paniagua, quienes temprano en la mañana cayeron 17-21 y 19-21 frente a las locales de Senegal, Aminata Tine y Nafi Segnane.

El grupo F fue liderado por Malasia, mismo conjunto al que las dominicanas superaron 2-1 el sábado en el inicio de competencias. Las senegalenses avanzaron de tercero, mientras que Cabo Verde culminó cuarto, quedando fuera de la posibilidades de medallas.

Paniagua y Reyes están haciendo historia para el deporte nacional en Dakar 2026, ya que es la primera dupla de República Dominicana en voleibol que acciona en unos Juegos Olímpicos de la Juventud.

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