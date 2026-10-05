Vladimir Gutiérrez regresa a los Tigres del Licey como refuerzo

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SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey anunciaron la contratación del lanzador derecho cubano Vladimir Gutiérrez como refuerzo para la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), con el objetivo de fortalecer su rotación abridora.

El departamento de operaciones del conjunto azul confirmó la incorporación del veterano de 31 años, quien cuenta con experiencia en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati y los Marlins de Miami entre 2021 y 2024.

“Vladimir es un lanzador controlado, que conoce la liga y tiene experiencia en el máximo nivel. Es un veterano sin restricciones que debe sumar calidad y profundidad a nuestra rotación”, expresó Audo Vicente, vicepresidente de operaciones y gerente general de los Tigres.

Gutiérrez llega tras lanzar con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol, donde terminó con efectividad de 3.96 en 100 entradas de trabajo, con 95 ponches y apenas 16 boletos, además de un WHIP de 1.22.

Su proporción de 5.93 ponches por cada boleto fue la mejor entre los lanzadores calificados del circuito mexicano. También lideró la liga en juegos completos, con dos, y concluyó entre los principales lanzadores en entradas trabajadas y ponches propinados.

REGRESA A LA ORGANIZACIÓN AZUL

El derecho cubano volverá a vestir el uniforme de los Tigres del Licey, equipo con el que participó en las temporadas 2019-2020 y 2020-2021. Durante esas dos campañas registró efectividad de 3.40 en 12 aperturas, con 41 ponches en 45 entradas y un WHIP de 1.20.

En la temporada 2024-2025 también tuvo participación en el béisbol dominicano, cuando reforzó a las Águilas Cibaeñas. Con ese conjunto trabajó 44 entradas y dos tercios, concedió 14 boletos, ponchó a 40 bateadores y terminó con un WHIP de 1.18.

Nativo de Pinar del Río, Cuba, Gutiérrez fue reconocido como Novato del Año de la Serie Nacional Cubana en la campaña 2013-2014. En 2016 firmó como agente libre internacional con los Rojos de Cincinnati por un bono de 4.75 millones de dólares y llegó a ocupar el puesto número 14 entre los principales prospectos de esa organización en 2021.

El lanzador dispone de cinco tipos de envíos: slider, recta de cuatro costuras, sinker, curva y cambio de velocidad. Su slider, el lanzamiento que utiliza con mayor frecuencia, representó el 42 % de sus envíos y generó un 34 % de swings fallidos, según los datos suministrados por el club.

Con esta incorporación, Gutiérrez se suma a la lista de refuerzos anunciados por los Tigres para iniciar la próxima temporada, junto a Estevan Florial, José Barrero, Bryan Lavastida, Daniel Martínez, José Quintana y Javy Guerra.

La gerencia azul apuesta a la experiencia del cubano en el béisbol profesional y a su capacidad para aportar consistencia y profundidad al cuerpo de lanzadores en la lucha por el campeonato nacional.

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