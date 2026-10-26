Vladimir Guerrero motiva a la selección compite Premundial

El miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero junto al jugador Wolibel Quezada, de la selección dominicana en Premundial U-18.

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SANTO DOMINGO.– El exastro de las Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, compartió con los integrantes de la selección dominicana que participa en el Campeonato Panamericano de Béisbol U-18, donde exhortó a los jóvenes peloteros a continuar esforzándose y representar con orgullo la bandera nacional.

Guerrero visitó el camerino de la novena quisqueyana en el IPL Academy Complex, ubicado en el municipio de Guerra, donde destacó la importancia de servir de ejemplo para las nuevas generaciones y motivar a los adolescentes que comienzan su camino en el béisbol.

“Lo que trato es que los muchachos nos vean como ejemplo y sigan jugando con la fuerza que lo están haciendo, que continúen representando nuestro país”, expresó el expelotero al conversar con la prensa.

ORGULLO DE REPRESENTAR AL PAÍS

El exjugador manifestó su satisfacción por compartir con los integrantes del conjunto dominicano y expresó sus deseos de que continúen desarrollándose hasta tener la oportunidad de representar al país en futuras competencias internacionales.

“No tuve oportunidad a esa edad de representar a nuestro país, pero se trata de que Dios los siga bendiciendo y que muchos de estos muchachos sigan representando nuestra bandera”, manifestó.

La visita representó una oportunidad para que los jóvenes recibieran palabras de motivación de una figura que construyó una destacada carrera en el béisbol profesional y se convirtió en uno de los referentes dominicanos de las Grandes Ligas.

LOS GUERRERO, UNA FAMILIA LIGADA AL BÉISBOL

El encuentro también tuvo un significado familiar, debido a que Wilton Guerrero, hermano de Vladimir, forma parte del cuerpo técnico de la selección dominicana como coach de bateo.

Vladimir destacó la buena relación que mantiene con su hermano y la coincidencia de compartir con él durante la celebración de su cumpleaños, mientras ambos continúan vinculados al desarrollo beisbolístico de sus respectivas familias.

“Siempre nos hemos llevado bastante bien y fue una buena coincidencia que mi hermano celebrara su cumpleaños. Trato de seguir enfocado con él, ya que en este momento trabajamos en béisbol con nuestros hijos”, comentó.

La familia Guerrero ha mantenido una presencia destacada en este deporte. Vladimir Guerrero Jr. es una de las principales figuras de los Azulejos de Toronto, mientras que sus hermanos Pablo y Vladi Miguel continúan su desarrollo en las ligas menores.

Por su parte, Wilton Guerrero Jr. comenzó su trayectoria profesional en 2026 en la Liga de Verano y fue seleccionado para el equipo Todos Estrellas. Gabriel, primo de los jóvenes peloteros, también llegó a jugar en las Grandes Ligas.

TRANSMISIÓN DEL CAMPEONATO U-18

Los partidos del Campeonato Panamericano de Béisbol U-18 se transmiten a través de Grupo de Medios Panorama, por VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, disponible en el área triestatal de Estados Unidos.

Los aficionados también pueden seguir los encuentros a través del portal Panorama.com.do y del canal de YouTube de VTV Canal 32.

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